الملك سلمان يدشن برنامج التنمية الريفية: الآن يمكن أن نصدر ما كنا نستورد

المواطن - واس

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي يستهدف 8 قطاعات واعدة في إنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير زراعة الورد والنباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وزراعة المحاصيل البعلية، إضافة إلى تعزيز القيمة المُضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية.

وقد ألقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي كلمة رفع من خلالها الشكر لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، على رعايته تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بوصفه ثمرة من ثمرات “رؤية المملكة 2030″، الذي يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، وذلك على مراحل عدة تبدأ المرحلة الأولى من اليوم وحتى العام 2025م، مشيراً إلى أن البرنامج منذ اعتماده بمبلغ 8.750 مليار ريال إضافة إلى 3 مليارات ريال من صندوق التنمية الزراعية، استبشر به المزارعون وأسرهم في عموم مناطق المملكة خيراً، لما له من مكاسب اجتماعية واقتصادية تفوق حجم الاستثمارات المالية المخصصة له.

وقال الفضلي:” إن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025م، من خلال فروعه الثمانية في القطاعات الواعدة حسب الميز النسبية لكل منطقة، سيعمل على تمكين صغار المنتجين في مجالات الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، والاستزراع السمكي والصيد، وتربية النحل وإنتاج العسل”، مبيناً أن البرنامج سيمكن من استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، والإسهام في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.

وسأل معاليه في ختام كلمته الله سبحانه وتعالى أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه، وأن يعين القائمين على تنفيذ المشروع على كل خير وأن ينفع بجهودهم، ويديم الأمن والأمان على البلاد.

عقب ذلك دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وشاهد والحضور عرضا مرئيا عن البرنامج والقطاعات المستهدفة منه.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – الكلمة التالية: ” أنا سعيد أني أراكم اليوم ، وسعادتي دائما أراها عندما أشاهد الكفاءات في بلادنا والحمد لله في كل المجالات ، وهذه نعمة من الله على كل حال ، ثم وجود وسائل التعليم في كل المملكة من المدارس والجامعات والكليات جعلت المملكة تكتفي بأبنائها ، وهذه نعمة كبرى ، لكن النعمة الأكبر هو الأمن والاستقرار في بلادنا ، الذي جعل العمل فيها في كل مجال ماشيا ، والأكبر من هذا كله بلادنا بلاد الحرمين، ويشرفني كما يشرف أي واحد من الأسرة أو من أبناء وطننا أن نكون خداما للحرمين الشريفين، الحمد لله رب العالمين ، نسأل الله عز وجل ، أن يرزقنا شكر نعمته ، والحمد لله بلدنا الآن في كل مجالاته فيها من أبناء البلد مع إخوانهم الذين قبلهم من البلاد العربية وغيرها، خدموا مع الدولة ، لكن ولله الحمد الآن ممكن نصدر ما نستورد ، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر نعمته قبل كل شيء ، ويحمي بلادنا من كل من أراد بها سوءا ، والحمد لله رب العالمين” .

وفي ختام الحفل تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود هدية تذكارية من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ثم التقطت الصور التذكارية مع فريق عمل البرنامج.

حضر تدشين البرنامج معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي ومعالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس ومدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس منير السهلي ووكلاء الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والأراضي والمساحة وعدد من المسؤولين.