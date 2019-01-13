الملك سلمان يستقبل الأمراء والمفتي ورئيس الشورى والعلماء وجمعاً من المواطنين

المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة ومعالي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله -.

وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي وصاحب السمو الأمير محمد بن نواف بن عبدالله وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن تركي وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل وصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن جلوي وصاحب السمو الأمير طلال بن بندر بن ثنيان وصاحب السمو الأمير بدر بن خالد بن مشاري وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن نايف بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فهد بن بندر بن ثنيان.