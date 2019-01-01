الملك يجدد التوجيه للوزراء : سرعة تنفيذ مشروعات وبرامج ميزانية الخير

المواطن - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، العزم على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي ، مجدداً توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع، انطلاقًا من اهتمامه بمواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي المجالات كافة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد إعادة تشكيله وفقًا للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الخميس الماضي.

وأشار الملك سلمان إلى ما حملته الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441 2019 من بشائر الخير ، واستمرار دعم النمو الاقتصادي بما يحقق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد خادم الحرمين أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين؛ يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد، وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، معربا ـ حفظه الله ـ عن ترحيبه بأصحاب المعالي الوزراء الجدد، وتمنياته بالتوفيق والسداد لأصحاب السمو والمعالي والمسؤولين الذين شملتهم الأوامر الملكية في مهامهم الجديدة، وعن الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة.