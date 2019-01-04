الممثلة التركية بورجو كيراتلي تثير ضجة بسبب فستان زفاف فاضح

المواطن - متابعة

أثارت الممثلة التركية بورجو كيراتلي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فستان زفاف وصفه البعض أنه فاضح وجريء.

وتزوجت بورجو كيراتلي بطلة مسلسل العشق ومافي من الممثل أكسيل بكيراتلي في القنصلية التركية بأمستردام الهولندية، في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وظهرت الممثلة التركية بفستانها الجريء والقصير جدًا مع الكثير من الانتقادات بين المغردين.

ومع تداول الصور تعرضت بورجو كيراتلي للكثير من النقد بسبب فستان الزفاف القصير خاصة وأنها تظهر في بعض الصور بحذاء رياضي مع نفس الفستان.

والمعروف أن بورجو كيراتلي Burcu Kıratlı تعتبر من أشهر الفنانات التركيات، وهي من مواليد مدينة إسطنبول التركية ولدت في يوليو 1989م.

بدأت العمل الفني منذ عام 2009 وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أشهرها مسلسل العشق ومافي.