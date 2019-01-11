المملكة بدأت تمهد أسواق المال العالمية لاستقبال الحدث الأعظم

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت شبكة “CNBC” الأميركية أن شركة أرامكو العملاقة للنفط، قد قامت بسلسلة من الخطوات التي قد تمهد الطريق لظهور اكتتابها العام الأولي في سوق الأسهم لأول مرة.

وأبرزت الشبكة الأميركية تصريحات وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، والذي أكد خلاله أن المملكة تعتزم طرح 5% من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن المملكة اتخذت إجراءات لدعم الاكتتاب العام بالعديد من الإعلانات التي من شأنها أن تُعد السوق بشكل أساسي للطرح العام الأولي للشركة النفطية العملاقة، والذي من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق.

وأصدرت المملكة نتائج المراجعة المستقلة لاحتياطياتها النفطية، والتي تؤكد أنها تسيطر على أكثر من 260 مليار برميل من احتياطي النفط.

وأوضحت “CNBC” أن هذا التقييم يضع تصورات واضحة لقدرات أكبر شركة للطاقة في العالم، مؤكدة أن ذلك أسهم في محو أي غموض للمستثمرين المحتملين في أرامكو.

وقال الفالح: “تؤكد هذه الشهادة أن كل برميل ننتجه هو الأكثر ربحية في العالم، وهو ما يفسر تقديراتنا بأن أرامكو السعودية هي الشركة الأكبر قيمة وأهمية على مستوى العالم”.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية إن المراجعة خلصت إلى أن أرامكو، شركة النفط الوطنية، لديها أقل تكلفة لإنتاج مقارنة بأي شركة نفط، بنحو 4 دولارات للبرميل، مشيرًا إلى أن هذا يجعل النفط السعودي الأكثر ربحية في العالم.

أعلن الفالح في وقت لاحق أن أرامكو ستصدر سندات في الربع الثاني من هذا العام، حيث ستقوم الشركة النفطية العملاقة بالكشف عن معلومات مالية إضافية.