المملكة تؤكد ريادتها وازدهار منجزاتها بالمشاركة في منتدى دافوس اليوم

المواطن - الرياض

تشارك المملكة في منتدى دافوس 2019، محفل اقتصاديات العالم وملتقى رواده، والذي ينطلق اليوم الثلاثاء وينتهي الجمعة المقبل 25 يناير.

ويأتي وهج المشاركة الوطنية؛ تأكيدًا على ريادة وازدهار المنجزات اليوم، وما تعززه رؤية البلاد للغد، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويحضر المنتدى الذي يقام سنويًّا مسؤولو 1000 شركة ومؤسسة اقتصادية عالمية متعددة الجنسيات، وعدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسؤولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.

ويتطرق موضوع منتدى “دافوس” خلال العام الحالي إلى مصطلح “العولمة 4.0″، و”الثورة الصناعية الرابعة”، أو ما يسمى “الصناعة 4.0” والتي تعني الاتجاه إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع وتفعيل “إنترنت الأشياء” و”الحوسبة السحابية” والروبوت للتحول إلى ما يسمى “المصنع الذكي”.