المملكة تجذب المستثمرين في دافوس.. البداية من توتال

المواطن - الرياض

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية العملاقة توتال باتريك بويان أن الشركة ستنشئ شبكة محطات بنزين في السعودية قريبًا.

واختار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا شركتين سعوديتين هما أرامكو وسابك لتكونا ضمن 100 شريك استراتيجي في 2019 وذلك بعدما بعثت المملكة بأحد أقوى وفودها على الإطلاق إلى المنتجع الجبلي السويسري، وحشدت جداول أعمال كبار المسؤولين التنفيذيين لديها باجتماعات مع نظرائهم العالميين، حتى أنها تمكنت من اجتذاب رجال أعمال غربيين كبار إلى جلسة نقاش بعنوان “الخطوات القادمة للسعودية”، حيث يجلس رئيس توتال، ورئيس بنك مورغان ستانلي جيمس جورمان، بجانب وزيري المالية والاقتصاد السعوديين.

وقال الرئيس التنفيذي لتوتال “إنه يمضي قدما في استثمار بخمسة مليارات دولار في التكرير والبتروكيماويات في المملكة، وسيعلن قريبا عن مشروع جديد لمحطات الوقود”.

وأضاف “ما هو البديل لشركة مثل توتال؟ مقاطعة السعودية؟ نحن دائما ضد العقوبات والمقاطعة. من الذي يعاني من المقاطعة والعقوبات؟ إنهم الناس العاديون، الناس في الشارع”.

وأكد الرئيس السويسري أولي ماورر (الأربعاء) إن بلاده تمضي قدماً، وتريد بناء علاقات قوية مع الرياض.