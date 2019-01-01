المملكة تدين وتستنكر حادث طعن مانشستر وانفجار كوتاباتو الفلبينية

المملكة تدين وتستنكر حادث طعن مانشستر وانفجار كوتاباتو الفلبينية

2019/01/01
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لحادث الطعن الذي وقع بمحطة قطارات في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، والتفجير الذي وقع أمام مدخل مركز تسوق بمدينة كوتاباتو جنوبي الفلبين، وما نتج عنهما من سقوط قتلى وجرحى.

وجدد المصدر، التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي المملكة المتحدة الصديقة، وجمهورية الفلبين الصديقة، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



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