المملكة تقتحم بيزنس الجولف العالمي ببطولة دولية

المواطن - الرياض

قد لا يدرك الكثيرون أن رياضة الأغنياء “الجولف” لم تنفرد بذلك اللقب فقط لكونها لعبة مكلفة، ولكن أيضا لكونها لعبة ترتبط ارتباطا وثيقا بعالم الاقتصاد والاستثمار، حيث تتميز بوجود مساحات كبيرة خضراء، وبحيرات، ونوادٍ راقية، وهو ما جعل كبرى شركات الاستثمار في العالم تقبل على عالم الجولف، ليس للرياضة فحسب، وإنما لاستغلال تلك المساحات والطبيعة في بناء تجمعات سكنية ومنتجعات وفنادق.

تدر مليارات الدولارات حول العالم. وفي المملكة العربية السعودية، على الرغم من امتلاكها العديد من المقومات للمشاركة في كعكة الاستثمار العالمي في عالم الجولف، لكنها لم تطرق هذا المجال من قبل، إلا أن النشاط الذي أبداه الاتحاد السعودي للجولف في الآونة الأخيرة للترويج لتلك اللعبة في المملكة، من خلال تنظيمه البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، والتي تنطلق يوم الخميس المقبل 31 يناير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ولمدة أربعة أيام، لفتت الأنظار لدى العديد من المستثمرين لاقتحام مجال “بيزنس الجولف”، الذي يستقطب كبار رجال الأعمال في العالم.

ريادة الاقتصاد الرياضي بالمنطقة ولعل الشراكة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاستثمار مع الاتحاد السعودي للجولف مؤخرا بمناسبة استضافة المملكة لبطولة السعودية الدولية، كانت فاتحة لاقتحام المملكة هذا المجال، لتفسح لنفسها مكانا مميزا على خريطة ذلك الاقتصاد المثمر.

حيث تسعى المملكة إلى أن تصبح رائدة الاقتصاد الرياضي والأكثر تنافسية في المنطقة، بهدف توفير 140,000 فرصة عمل في قطاعي الرياضة والترفيه بحلول عام 2030. كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على تشجيع الاستثمار وتسويق الفرص الاستثمارية في المملكة بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى على جذب الاستثمارات ذات القيمة العالية والتوسع في نشاطها بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام.

استثمار الجولف ويرى الخبراء أن الاستثمار في الجولف، أو ما يعرف أيضا باقتصاد الجولف في العالم، يمكن أن تستفيد منه المملكة في عدة جوانب، من أهمها المنتجعات والمشروعات العمرانية الحديثة، مثل إنشاء مدن وقرى فاخرة للجولف تشتمل على تجمعات سكانية راقية حول ملاعبه الخضراء، وكذلك إقامة مرافق ترفيهية ورياضية واستثمارية عملاقة، أسوة بما يجري في العديد من مدن العالم السياحية الكبرى، خاصة وأن رياضة الجولف تحظى بمتابعة واهتمام كبير من قبل مجتمع الأعمال والاستثمار في العالم.

ودخول المملكة في هذا المجال سوف يضيف له ثقلا كبيرًا نظرا لمكانتها الفاعلة في الاقتصاد العالمي. وتعتبر البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف التي ستشهدها المملكة والعالم يوم الخميس المقبل على ملاعب “رويال جرينز” ذات المواصفات العالمية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، واحدة من أرقى البطولات الدولية، حيث يشارك فيها أربعة من أفضل خمسة لاعبين في العالم، وهو ما سيجعل المملكة محطا للأنظار خلال إقامة البطولة من 31 يناير وحتى 3 فبراير، بالإضافة إلى ما سوف يرافقها من فعاليات وحفلات كبرى، سوف يشارك فيها نجوم وفنانون عالميون، سوف تشهدهم المملكة لأول مرة.