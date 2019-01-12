المنتخب السعودي يبحث عن رقمين قياسيين في #كأس_آسيا

المواطن - مروة نبيل

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لضمان التأهل مبكرًا إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019، خلال مباراته أمام لبنان اليوم في الجولة الثانية.

ويطمح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للتغلب على لبنان اليوم، ليُحقق الفوز في أول مباراتين له بالبطولة القارية للمرة الأولى منذ نسخة عام 1996، وذلك وفقًا لحساب كأس آسيا على “تويتر”.

كما يأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للحفاظ على نظافة شباكه في مباراة لبنان اليوم، لتكون المرة الأولى التي لم تهتز فيها شباك الأخضر مرتين متتاليتين منذ بطولة كأس آسيا عام 2000.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد تجاوز أزمة البدايات التي تُلاحقه في بطولة كأس آسيا، ونجح في الفوز على كوريا الشمالية برباعية دون مقابل، ويأمل في مواصلة انطلاقته القوية خلال مباراة لبنان اليوم.

ويحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في منافسات بطولة كأس آسيا 2019، بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن قطر، فيما يقع منتخب لبنان في المركز الثالث، وتتذيل كوريا الشمالية الترتيب.