المنتخب السعودي يخسر بثنائية.. ويُلاقي اليابان في دور الـ16

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019، بهزيمة الأخضر بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة المنتخب السعودي الأول وقطر بشكل سريع، وكاد فهد المولد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 22، إلا أن كرته اصطدمت بالقائم، وواصل الأخضر ضغطه بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي.

وتصدى محمد العويس لركلة جزاء في الدقيقة 42، ليُحافظ على التعادل السلبي، قبل أن يُسجل المعز علي هدف التقدم في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي الأول وقطر بتأخر الأخضر بهدف نظيف.

وسجل المعز علي الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في شباك المنتخب السعودي الأول بكرة رأسية في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بفوز قطر بهدفين نظيفين.

وتأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019 كوصيف للمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ليواجه اليابان متصدر المجموعة السادسة.