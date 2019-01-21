المنتخب السعودي .. يودع كأس آسيا من الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بتاريخه

المواطن - محمد سمعة

لم يتمكن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي من العبور لدور الثمانية بعد الخسارة من المنتخب الياباني.

ومنذ مشاركة المنتخب السعودي في نسخة كأس آسيا عام 1984 وحتى نسخة 2019، لم يسبق للمنتخب السعودي أن ودع بطولة كأس أمم آسيا من الأدوار الإقصائية، حيث بخروجه اليوم من دور ثمن النهائي أمام المنتخب الياباني، أصبح الأخضر يُقصى للمرة الأولى من بطولة آسيا من أدوار خروج المغلوب.

خسارة ثلاثة نهائيات وتوديع دور المجموعات ثلاث مرات

وسبق للمنتخب السعودي أن ودع بطولة كأس آسيا من دور المجموعات وكان ذلك في نسخ 2004 و 2011 و2015، كما خسر الأخضر اللقب في ثلاث مناسبات وذلك بعد وصوله للمباراة النهائية أعوام 1992 و 2000 و 2007.

ويذكر أن المنتخب السعودي كان بدأ مشواره في نسخة 2019 بالفوز على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد، ثم الفوز على منتخب لبنان بثنائية دون رد، والخسارة من المنتخب القطري في الجولة الثالثة بنتيجة هدفين دون رد.

وأعرب ثلاثي المنتخب” سالم الدوسري وفهد المولد وياسر الشهراني” عن حزنهم الشديد بعد خروج المنتخب السعودي من بطولة آسيا متوجهين بالاعتذار للشعب السعودي.

وفي السياق ذاته صرّح الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للأخضر عقب مباراة اليابان قائلًا إن لاعبي الأخضر لم يقصروا خلال الأربع مباريات في بطولة آسيا 2019، ومضيفًا أنه راض عن أداء المنتخب السعودي حتى الخسارة أمام اليابان.