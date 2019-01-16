المنخفض الجوي المتوسطي يدخل المملكة اليوم وهذا تأثيره

المواطن - الرياض

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن المنخفض الجوي المتوسطي يعبر اليوم الأربعاء شرق البحر المتوسط، ويحمل معه جبهة باردة مثيرة للرياح الغربية النشطة.

وأوضح المسند أن الرياح الغربية النشطة تثير الغبار في المناطق المفتوحة على أجزاء من النصف الشمالي من السعودية.

كما توقع المسند هطول أمطار اليوم ضعيفة نسبيًا وقد تهطل زخات في الشمال الشرقي للسعودية، وربما مساء أقصى الحدود الشمالية، مع سقوط بعض الثلج مساء اليوم في الشمال ولكن بالاحتمالية ضعيفة.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تأثر مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية) خلال النهار برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة فيما تهطل أمطار وتساقط لثلوج خفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان) والقريات، طريف وعرعر يتبعها انخفاض ملموس في درجات الحرارة.