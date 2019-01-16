المنصور: لجنة تقييم الحوادث تجولت بمدن اليمن لنفي مزاعم استهداف التحالف لأهداف مدنية

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم فريق تقييم الحوادث المشترك المستشار منصور المنصور أن لجنة تابعة للفريق قامت بجولة في عدد من المدن اليمنية للتأكد من المزاعم الحوثية حول استهداف قوات التحالف العربي لأهداف مدنية.