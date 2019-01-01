المنظومة الجديدة لتقييم أضرار المركبات.. من 13 إجراء إلى 3 فقط

المواطن - الرياض

شرح مدير التواصل بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، صالح الزويد، المنظومة الجديدة لتقييم أضرار المركبات.

وقال الزويد في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن تعويضات أضرار المركبات التي لا تتجاوز 2000 ريال لا تتجاوز أكثر من 5 أيام عمل حتى تدخل حساب المواطن، وإذا زادت عن 2000 لا تتجاوز 15 يوم عمل.

وأضاف الزويد أنه “كان لدينا في السابق 13 إجراء ورقيًّا لتقييم أضرار المركبات، اختصرناها اليوم في 3 إجراءات إلكترونية تستغرق 20 دقيقة فقط وينهيها صاحب المركبة في مركز واحد”.