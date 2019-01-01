المهنا: طيران ناس نقل 6.6 مليون مسافر في عام 2018 

المواطن - الرياض

كشف بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لطيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن عدد المسافرين على متن رحلات طيران ناس، حيث بلغ نحو 6.6 مليون مسافر، عبر وجهاته الداخلية والدولية خلال عام 2018، في حين بلغت عدد الرحلات 60 ألف رحلة داخلية ودولية، إذ جاءت نسبة الزيادة في أعداد المسافرين بالتوازي مع زيادة عدد الرحلات وفتح وجهات جديدة تلبية لاحتياجات المسافرين.

وأكد المهنا أن زيادة نسبة نمو أعداد المسافرين تأتي امتدادًا للنجاحات السابقة والخطط التوسعية في السوق الداخلي والدولي، حيث بلغت 11 وجهة جديدة بعد أن قام طيران ناس بإطلاقها في عام 2018، مما انعكس إيجابًا على نسبة نمو أعداد المسافرين.

وأضاف: “تؤكد نتائج طيران ناس لهذا العام على استمراره كأفضل خيار للسفر بالمملكة، وهو ما يعزز من طموحاتنا المستقبلية في التوسع إلى وجهات جديدة”، ونوه المهنا بجوائز طيران ناس، حيث نال جائزة سكاي تراكس العالمية مرتين على التوالي (2017، 2018) وجائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لأربعة أعوام متتالية 2015 و2016 و2017 و2018.

وأوضح المهنا أن إجمالي عدد المسافرين للوجهات الداخلية في عام 2018 بلغ نحو 4.3 مليون مسافر، فيما بلغ إجمالي عدد المسافرين للوجهات الدولية أكثر من 2.3 مليون مسافر وقال: “تأتي هذه الزيادات في أعداد المسافرين عبر رحلاتنا، كنتيجة للعمل الدؤوب في تحسين تجربة المسافر وتطوير الخطط لتعزيز النمو، حيث عملنا على التوسع في الوجهات المحلية والدولية، إضافة إلى شراكتنا الإستراتيجية التي تمّت مع عدد من شركات الطيران مثل (جيت إيروايز)، إضافة إلى (بيغاسوس) وطيران الاتحاد”.

يذكر أن طيران ناس يسعى في العام 2019 إلى الاستمرار في إستراتيجيته التوسعية، حيث سيتم افتتاح وجهات جديدة على متن أسطول طيران جديد، والذي يتضمن 120 طائرة جديدة من طراز A320neo، تم شراؤها من شركة إيرباص بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال، وستسلّم تباعًا خلال العام 2019.