“المواطن” ترصد بالصور حفل تدشين البوابة الإلكترونية والهوية الجديدة لغرفة حائل

“المواطن” ترصد بالصور حفل تدشين البوابة الإلكترونية والهوية الجديدة لغرفة حائل

2019/01/15
الساعة 5:27 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار 13 منطقة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرزني حماد - حائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ أمير ⁧‫منطقة حائل‬⁩ الهوية الجديدة والبوابة الإلكترونية لغرفة ⁧‫حائل‬⁩ بحضور رؤساء الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال بالمنطقة.

وكرم أمير ⁧‫حائل‬⁩ شركاء النجاح من الشركات والمؤسسات والمتميزين من أبناء المنطقة، والفريق الذي قام بتصميم موقع الغرفة. وقدم الحفل ابن حائل المميز محمد العثمان.
وفي ختام الحفل قدم نائب رئيس ⁧‫مجلس الغرف السعودية‬⁩ رئيس ⁧‫غرفة حائل‬⁩ عبدالله بن مرزوق العديم درعاً تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ أمير ⁧‫منطقة حائل‬⁩ .



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