“المواطن” ترصد بالصور حفل تدشين البوابة الإلكترونية والهوية الجديدة لغرفة حائل

المواطن - الرزني حماد - حائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ أمير ⁧‫منطقة حائل‬⁩ الهوية الجديدة والبوابة الإلكترونية لغرفة ⁧‫حائل‬⁩ بحضور رؤساء الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال بالمنطقة.

وكرم أمير ⁧‫حائل‬⁩ شركاء النجاح من الشركات والمؤسسات والمتميزين من أبناء المنطقة، والفريق الذي قام بتصميم موقع الغرفة. وقدم الحفل ابن حائل المميز محمد العثمان.

وفي ختام الحفل قدم نائب رئيس ⁧‫مجلس الغرف السعودية‬⁩ رئيس ⁧‫غرفة حائل‬⁩ عبدالله بن مرزوق العديم درعاً تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز‬⁩ أمير ⁧‫منطقة حائل‬⁩ .