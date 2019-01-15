“المواطن” ترصد بالصور حفل تدشين البوابة الإلكترونية والهوية الجديدة لغرفة حائل

المواطن - الرزني حماد - حائل
دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل الهوية الجديدة والبوابة الإلكترونية لغرفة حائل بحضور رؤساء الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال بالمنطقة.
وكرم أمير حائل شركاء النجاح من الشركات والمؤسسات والمتميزين من أبناء المنطقة، والفريق الذي قام بتصميم موقع الغرفة. وقدم الحفل ابن حائل المميز محمد العثمان.
وفي ختام الحفل قدم نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله بن مرزوق العديم درعاً تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل .