“المواطن” تكشف.. غابت التجارة فابتزت بعض المحلات المواطنين برفع الأسعار

المواطن- فهد القحطاني- خميس مشيط - أحد رفيدة

كشفت جولة ميدانية لـ”المواطن” على بعض محلات التموينات والأسواق الغذائية في خميس مشيط وأحد رفيدة وجود عدد كبير من المحلات والأسواق تتلاعب في أسعار المواد الغذائية بشكل علني دون انصياعها للتسعيرات النظامية التي وضعتها وزارة التجارة والاستثمار.

ويرفع أصحاب المحلات أو العمالة التي تعمل تحت غطاء سعودي الأسعار بشكل مزاجي بزيادة ريالين ونصف على بعض المواد المستهلكة يوميًّا في تحدٍّ واضح لقوانين وأنظمة الدولة.

ووجهت “المواطن” سؤالًا واحدًا لعدد من المحلات وهو عن سبب زيادة أسعار المواد الغذائية للمستهلك يوميًّا، لتكون إجابات بعض العمالة أن هذه التسعيرة من الشركات الموردة، والبعض منهم قال إن من يرفع السعر هو الكفيل.

ومن جشع بعض المحلات أنها تفك بعض المنتجات التي تأتي من الشركات وعليها عروض وتبيعها بالمفرد من أجل الفائدة الربحية، فيما قال بعض المتسوقين: إن من مسببات التلاعب بالأسعار هو غياب فرع وزارة التجارة وعدم متابعة هذه المحلات، لتأمن العقوبات وتبتز جيوب المواطنين.