“المواطن” حذرت قبل عام من خطورته.. إغلاق ممشى الحمراء بمكة “مسكنات”

المواطن _عبدالرحمن المحمادي_مكة

بالرغم من مرور قرابة العام على ما نشرته صحيفة “المواطن” حول خطورة ممشى الحمراء في مكة المكرمة، قررت أمانة العاصمة المقدسة إقفال الفتحة الموجودة في منتصف الممشى بسبب خطورة وجود تقاطع مع طريق الممشى ما يشكل تداخلا بين حركة السيارات وحركة المشاة .

ولَم تتجاوب أمانة العاصمة المقدسة مع تحذير صحيفة “المواطن” الذي نشر قبل عدة أشهر حول خطورة هذا الممشى إلا بعد وقوع عدد من الحوادث الخطيرة كان آخرها قبل أيّام، حيث صدمت مركبة إحدى النساء كانت تعبر الممشى الذي أصبح يشكل خطراً على مرتاديه وبعد ذلك تم إغلاق مدخل السيارات وما زال الممشى يشكل خطورة على مرتاديه وغير صالح للمشي.

ونشرت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها في تويتر يوم أمس توضيحًا قالت فيه إنها قامت بإقفال الفتحة الموجودة في منتصف الممشى تجاوباً مع مطالبات من أهالي الحي بسبب خطورة وجود تقاطع مع طريق الممشى مما شكل تداخلاً بين حركة السيارات وحركة المشاة في هذه المنطقة على مرتادي الطريق من ناحية السلامة المرورية.

وكانت صحيفة “المواطن” نشرت بتاريخ 4/11/2017 تحت عنوان “25 صورة تؤكد: ممشى الحمراء في مكة المكرمة غير صالح للرياضة” شكوى مواطنين يستخدمون ممشى الحمراء لممارسة الرياضة والمشي في مكة المكرمة، من تعرضهم لخطر الحوادث من قبل بعض الشبان الذين يتجولون في الممشى بسياراتهم المسرعة، في ظل غياب من قبل الجهة المختصة بالبلدية وسط مطالبات بتغيير الممشى.

وطالب المواطن عدنان الحربي بضرورة وضع السلطات حلا جذريا لما يحصل، “فوجود السيارات بين الممشى الطالع والنازل تتسبب في مضايقة المتنزهين، بالإضافة لما قد يسببه وجود السيارات من خطر على المارة خاصة الأطفال”.

وذكر خالد عبد الله أن الممشى ربما يتسبب في كارثة خاصة مع عبور السيارات وقطعها للممشى، إضافة إلى ذلك وقوع حوادث لعبور السيارات مع عابري الممشى وتلوث الممشى من كربون السيارات وسرعتها العالية والانحرافات في الطريق التي ربما تسبب حوادث وينتج عنها خطر لعابري الممشى، مطالباً بتغيير الممشى وهو الحل الوحيد لاستنشاق هواء نقي ونظيف ورياضة صحية وليست ملوثة بكربون السيارات.

“المواطن” تجولت في الممشى قبل إغلاقه ورصدت صوراً تبين العديدَ من السلبيات داخل الممشى، منها عبور السيارات بسرعة عالية وخطرها على ممارسي الرياضة في الممشى وتلوثه من كربون السيارات، إضافة إلى وجود أسلاك مكشوفة لا يعلم أحد هل توجد فيها كهرباء أو لا، بالإضافة إلى وجود قطع حديدية خطيرة على عابري الممشى.

وناشد الأهالي وممارسو الرياضة عبر “المواطن” إيصال صوتهم إلى الجهات ذات الاختصاص، وإنهاء معاناتهم في تغيير الممشى ووضع ممشى هادئ وصحي.

ولقراءة الموضوع السابق بعنوان : 25 صورة تؤكد: ممشى الحمراء في مكة المكرمة غير صالح للرياضة (هنا)