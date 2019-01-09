“المواطن” في ملتقى مديري المرور.. الفريق الحربي يوجه بالعمل الجاد للحد من الحوادث

المواطن - عبدالملك آل سميح - الرياض

وثقت “المواطن” بالصور فعاليات ملتقى مديري إدارات المرور بالمملكة الذي عقد اليوم في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، برئاسة مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي وبحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي.

وأكد الفريق الحربي على أهمية التعامل الأمثل والعمل الجاد للحد من الحوادث المرورية لما يترتب عليها من نتائج وخيمة على المجتمع، مؤكدًا في الوقت نفسه لكافة المجتمعين أهمية استشعار أن ما يقومون به من أدوار تحقق متطلبات دينية وإنسانية ووطنية واجتماعية وأن يكون مظهر رجل الأمن بالمظهر اللائق من جميع النواحي من أفراد ومركبات ، وأهمية تواجد واستخدام الدرجات النارية وخاصة في المواقع المزدحمة، وذلك لسرعة الانتقال، وفك الاختناقات المرورية بشكل سريع.

دراسة الحوادث المرورية

كما أكد على أهمية دراسة الحوادث المرورية ومعرفة أسبابها ودراستها والعمل على معالجتها في شقها الميداني عبر ما يقوم به رجال المرور من أدوار وعبر رفع مستوى أدائهم بكفاءة عالية، دون إغفال الشق التوعوي عبر إيصال رسائل تحذيرية وتثقيفية لكافة مستخدمي الطرق والاستفادة من كافة مؤسسات المجتمع؛ تحقيقاً للتكامل بين الأمن وعناصر المجتمع المختلفة، مشدداً على ضرورة تفاعل المجتمع بكافة أطيافه لمواجهة مشكلة الحوادث المرورية التي تشكل قلقاً لأي مجتمع، مؤكداً في ذات الوقت أن المجتمع السعودي قادر على التغلب على مشاكل الحوادث المرورية باتباعه لإرشادات وأسس القيادة السليمة أثناء استخدام الطرق .

استراتيجيات جديدة في الرصد

بدوره كشف اللواء البسامي عن الاستراتيجيات الجديدة والإجراءات التي تتبعها إدارات المرور المختلفة، مشيراً إلى أنه جرى اليوم تدشين الرصد الآلي للسيارات المدنية، موضحاً أن الأصل هو التقيد بمدلولات الطرق ولوحات السرعة بغض النظر عن موقع الرصد، لكون الرصد متنوعاً “الثابت والمتحرك”، وغيره من طرق الرصد، مؤكداً أن التقيد باللوحات الإرشادية كفيل بتحقيق السلامة.

وأضاف اللواء البسامي أن التطبيق سيكون في كل مدن المملكة قريباً، إذ سيتم خلاله رصد جميع السرعات من 80 وحتى 140 كم / ساعة، وسيبدأ التدشين بـ 150 سيارة في مناطق المملكة كافة، على أن يتم التوسع مستقبلاً، وإضافة العديد من السيارات، مشيراً إلى أن عملية رصد المخالفات تمر بعدة مراحل، وهي: مرحلة الرصد، والتحليل، والمعالجة والاعتماد، وهو يعمل وفق نظام آلي دقيق، يُدار بأيدٍ بشرية، وفي المستقبل ستتحول عملية الرصد على الطرق السريعة إلى ذكاء اصطناعي بشكل كامل.