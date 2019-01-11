الموعد الرسمي لإطلاق جالاكسي S10 وهاتف سامسونج القابل للطي

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت شركة سامسونج الكورية العملاقة، أن هاتفها الذكي القابل للطي سوف يصدر في فبراير المقبل، وذلك بمحفلها الرئيسي في سان فرانسيسكو.

وكشفت الشركة الكورية أن الحدث الذي سيقام في قاعة “بيل غراهام” في سان فرانسيسكو، والتي استخدمتها أبل سابقا في فعاليات إطلاقها، ستشهد طرح العديد من إنتاجات سامسونج في العالم الجديد.

وقالت الشركة: “في 20 فبراير، ستكشف سامسونج للإلكترونيات عن أجهزة جديدة تم تصنيعها بعد 10 سنوات من الاختبارات الفنية”.

وأوضحت الشركة في مقال على المدونة “وضعنا نصب عينينا مستقبل سلسلة هواتف جالاكسي ونركز على هندسة التقنيات وتحقيق نجاحات ابتكارية ستستمر في تحويل المشهد الخاص بصناعة الهواتف الذكية”.

ومن المقرر أن يشهد المحفل عرض هاتفي جالاكسي S10 و”فولد”، وهما أحدث إصدارات الشركة الكورية العملاقة في عالم الهواتف الذكية.

وتمثل سلسلة “فولد” أو “جالاكسي F” الهواتف القابلة للطي، والتي تم الكشف عن نموذج مبدئي منها خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018.

ومن المتوقع أن تعتمد سامسونج في تسويق نسخها الجديدة من الهواتف الذكية على عدد محدود من الأسواق العالمية في البداية، وذلك قبل التوسع في نشر إصداراتها الأحدث في وقت لاحق من العام الجاري.