المولد والدوسري يقودان السعودية ضد كوريا الشمالية

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، التشكيلة الأساسية لمباراة السعودية ضد كوريا الشمالية التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الشارقة.

ويحتضن استاد الشارقة مباراة السعودية ضد كوريا الشمالية اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019.

وجاء تشكيل السعودية ضد كوريا الشمالية الرسمي كالتالي؛ محمد العويس، محمد البريك، محمد آل فتيل، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، حسين المقهوي، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، هتان باهبري وفهد المولد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ضد كوريا الشمالية اليوم، كلًا من؛ وليد عبدالله، عبدالإله العمري، أيمن الخليف، نوح الموسى، يحيى الشهري، محمد الصيعري، حمدان الشمراني، إبراهيم غالب، سلطان الغنام، عبدالرحمن غريب ومحمد اليامي.

وبعد مباراة السعودية ضد كوريا الشمالية اليوم، يواجه الأخضر المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم على استاد آل مكتوم، يوم السبت المقبل، ويختتم مواجهات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2019 بلقاء قطر على استاد مدينة زايد الرياضية.