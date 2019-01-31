المياه الوطنية تستقبل عملاءها كل يوم سبت

المواطن - واس

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها ستستقبل عملائها خلال عطلة نهاية الأسبوع يوم (السبت) من كل أسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 ظهراً، وذلك في جميع مراكز خدمات العملاء بالأربع مدن وهي الرياض وجدة ومكة والطائف.

وأوضحت الشركة أن فتح أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع بمراكز خدمات العملاء يأتي للطلب المتزايد على خدماتها وحرصاً على التواصل المباشر مع العملاء للإيفاء بطلباتهم في وقت وجيز. مشيرة إلى أنه يمكن للعملاء تقديم طلباتهم من خلال مركز الاتصال الموحد (920001744) أو من خلال الفرع الإلكتروني (هنا) على مدار الساعة.

وأكدت أنها تحرص على تقديم أفضل الخدمات المائية والبيئية التي من شأنها تحقيق رضا شركائها من العملاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مبينة أنها تسعى جاهدة لتطبيق أقصى معايير الجودة التي وضعت للبت بسرعة في طلبات العملاء الكرام، مؤكدة التزامها باستقبال أي طلبات والتفاعل معها من خلال نقاط الخدمة الرسمية التي أوجدتها سواءً من خلال مراكز خدمات العملاء أو فرعها الإلكتروني أو مركز الاتصال الموحد.

وبيّنت الشركة أن مراكز الخدمات تقدم خدمات شاملة للعملاء تتضمن خدمات إيصال المياه، ومعالجة طلبات التسرب، والأعطال والفوترة، واستقبال طلبات الخدمات البيئية (الصرف الصحي) وتحديث البيانات.

يشار إلى أن الشركة أعلنت في وقت سابق تمديد فترة العمل من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً في جميع مراكز خدماتها، وذلك تأكيداً على اهتمامها بعملائها وسعيها لتوفير الخدمات لهم بسهولة ويسر.