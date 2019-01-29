الميموني يرد على وزير الإسكان عبر “المواطن”: الوزارة تحولت لوسيط .. من يحمي من ” فلل الكراتين”

المواطن- بدر القريني- الرياض

أكد المدير العام لشركة بوابة الخليج العقارية، عسكر الميموني، أن صندوق التنمية العقاري مجرد مؤسسة ربحية من جيب المواطن، مسلطًا الضوء على تصريحات وزير الإسكان ماجد الحقيل بشأن أن 90% من المساكن بلا جودة.

وقال الميموني في تصريحات إلى “المواطن“: إن دور الصندوق العقاري حق مشروع لأي مواطن، وخاصة السؤال الذي طُرح من متضرريه ولم يجدوا إجابة شافية من الوزير الحقيل خلال حديثه في برنامج “في الصورة ” على قناة روتانا خليجية.

وأوضح الميموني أن هناك حلولًا بسيطة وأفضل ولكن للأسف وزارة الإسكان مجرد وسيط، مشيرًا إلى أنه يفترض على وزارة الإسكان حماية مدّخرات المواطنين من هذه المساكن غير الصالحة للسكن وللإيجار.

وأضاف: “رأينا ضحايا هذه المساكن من فلل (الكراتين) بالصوت والصورة عبر برامج التواصل والقنوات، ولكن للأسف إلى الآن لا زالت هذه الفلل تسوق في السوق العقاري، ويفترض ألا يقبل الصندوق العقاري إقرار هذه المشاكل، وهذا دور رئيس مجلس الصندوق العقاري وهو وزير الإسكان”.

ورأى الميموني أن السوق العقاري يعاني من خلل وتشوهات إلى الآن لم تعالج وما حدث من دعم للعسكريين تسبب بارتفاع العقارات من فلل وأراضٍ بنسبة 30% والسوق العقاري (عرض وطلب)، متمنيًا عدم دعمها ببرامج ضررها أكثر من نفعها.

ويوم أمس، رد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، على المتضررين من الصندوق العقاري وقال: إن الوزارة خدمت عددًا كبيرًا منهم، والمتاح الآن هو تحويلهم للمؤسسات المالية.

وأضاف الحقيل في حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن مديونية صندوق التمويل العقاري 150 مليار ريال، ولم يعد بإمكانه إقراض المزيد، وتحويل الناس للبنوك ليس هروبًا من المشكلة، بل إيجاد حل للمواطن.

وتابع: “تعاقدنا مع 70 مطورًا من القطاع الخاص، 50 منهم بدؤوا العمل على مشاريع في أكثر من منطقة سعودية، وأكثر من 25 مشروعًا سوف يتم تسليمها في 2019”.

ووعد وزير الإسكان بقوله: “في 2020 سأرفع نسبة تملك السعوديين من المنازل إلى 60%”.