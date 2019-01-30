النائب العام يناقش الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية

النائب العام يناقش الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية

2019/01/30
الساعة 6:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

رعى النائب العام ، سعود المعجب، اختتام ورشة عمل الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية بالمقر الرئيس للنيابة العامة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من منسوبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمختصات في الشأن الاجتماعي.



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