النائب العام يناقش الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية

المواطن - الرياض
رعى النائب العام ، سعود المعجب، اختتام ورشة عمل الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية بالمقر الرئيس للنيابة العامة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من منسوبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمختصات في الشأن الاجتماعي.
رعى النائب العام ، سعود المعجب، اختتام ورشة عمل الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية بالمقر الرئيس للنيابة العامة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من منسوبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمختصات في الشأن الاجتماعي.
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