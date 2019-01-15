النصار : مؤشرات الجريمة في المملكة أدنى من المعدلات العالمية

المواطن - واس

عبر الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار عن امتنانه البالغ بالثقة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بتكليفه مديراً عاماً لمركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية.

وأكد الدكتور النصار أن المركز يحظى باهتمام ومتابعة شخصية من سمو وزير الداخلية للارتقاء بمستوى أدائه لمهامه في دراسة وتحليل الأسباب المؤدية إلى الجريمة وتطوير البرامج والمشروعات الوطنية المناسبة للحد من الجريمة ومعالجة أسبابها والوقاية منها.

وأوضح أن مؤشرات الجريمة في المملكة ولله الحمد متدنية مقارنة بمثيلاتها في غالبية دول العالم، وأن المملكة حريصة على خفض هذه المؤشرات بما ينسجم والأهداف المحددة في رؤية المملكة 2030 وبما يجعلها في مقدمة الدول التي تسجل مؤشرات عالية لمستوى الشعور العام بالأمان.