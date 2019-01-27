النصر جاهز لمواجهة #أُحد

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمباراة أُحد، التي ستُقام، مساء الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

والتقى المدرب البرتغالي روي فيتوريا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل بداية تدريبات اليوم، أوضح لهم خلال اللقاء برنامج العالم لمباراة الغد أمام أُحد في الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز الجهاز الفني في بداية تدريبات النصر اليوم على الجوانب اللياقية المتنوعة، وقسم فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين، ثم أجرى لهم تدريبات في مساحات محددة.

وفي نهاية مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أجرى المدرب البرتغالي فيتوريا مناورة كروية طبق خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

وشهدت تدريبات النصر اليوم حضور نائب رئيس مجلس الإدارة، عبدالعزيز الجليل، والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، عبدالكريم المنصور.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يتذيل أُحد الترتيب برصيد 6 نقاط.