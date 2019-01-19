النصر على صفيح ساخن .. هل ينجو العالمي؟

المواطن - طارق سعد

طغت السلبية على المشهد النصراوي طوال الـ48 ساعة الماضية، وبالتحديد بعد خروج لاعب النصر خالد الغامدي فضائيًّا للحديث عن مشكلة داخلية حدثت له مع المدير التنفيذي أحمد البريكي، تبع ذلك مداخلة توضيحية من بدر السليمان المتحدث الرسمي المكلف للرد على ادعاء الغامدي بالإساءة له وحرمانه من دخول التدريبات.

في اليوم التالي غرّد الأيقونة النصراوية ماجد عبدالله عبر حسابه في “تويتر” بخصوص مشكلة الغامدي وقبله ما تعرض له قائد النصر السابق يوسف خميس أثناء زيارة لمقر نادي النصر، واستغرب ماجد هذا التحول الجديد في النصر الذي مس رمزية النصر وشعاره.

تبع ذلك تغريدات للاعب السابق علي يزيد والحارس المستبعد عبدالله العنزي، وهو ما أثار تساؤلات الرأي العام عن الوضع الحالي في النصر وأسباب تفجر المشاكل الداخلية التي سيكون لها تأثير بشكل أو بآخر على حظوظ النصر هذا الموسم.

وانقسم النصراويون في اصطفافهم مع طرفي النزاع النصراوي النصراوي، وكان لكل طرف حججه وتبريراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن السؤال الذي يتبادر لذهن كل نصراوي، متى يستقر النصر وتهدأ أوضاعه على كافة الأصعدة؟ أم كُتب على النصر أن ينقسم أبناؤه على الدوام وسط نزاعات وأحزاب ثبطت النصر عن النهوض في سنوات ماضية.