النصر في ورطة “المدافع” قبل #الفيصلي

المواطن - طارق سعد

قبل مواجهة الفيصلي الخميس ضمن مسابقة الدوري، يعيش مدرب النصر المؤقت هيلدر وسط حيرة كبيرة لتعويض غياب المدافع البيروفي راموس الموقوف إثر طرده بالبطاقة الحمراء في الجولة الماضية ضد الفتح.

واعتاد هيلدر الدفع بالثنائي الأجنبي، البرازيلي برونو والبيروفي راموس، كقلبي دفاع في المباريات الأخيرة من الدوري، لكن قبل لقاء الفيصلي يواجه هيلدر أزمة كبرى لغياب الدولي عمر هوساوي المتواجد مع المنتخب السعودي في الإمارات، كما داهمت الإصابة المدافع البديل عبدالله مادو في مواجهة الكأس ضد الجندل، حيث سيغيب لمدة 10 أيام.

وكان إبراهيم غالب قد شغل مركز قلب الدفاع في أكثر من مباراة بقناعة من هيلدر، لكن تواجده مع بعثة الأخضر في الإمارات سيجبر هيلدر على الدفع بأحد الشابين خالد الشويع أو نايف الماس كقلب دفاع بجوار برونو.