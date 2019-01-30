النصر .. مالئ الدنيا وشاغل “اللجان”

المواطن - طارق سعد

لا تكاد جولة تمر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، دون مواجهة شرسة وحادة بين النصر والاتحاد السعودي لكرة القدم، حتى صارت عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق تجاه النصر على سبيل المثال سمة بارزة في كل جولة.

النصر الذي يحتل المركز الثاني في سلم الترتيب خلف الهلال بفارق 3 نقاط، نصب تقنية VAR (حكم الفيديو المساعد) عدواً له في أُولى جولات الدوري إثر تغاضي الحكام عن عدة قرارات لصالح النصر بحسب ما يدعيه النصراويون، ولم تهدأ تلك الادعاءات الصفراء حتى والنصر يحرز الفوز تلو الآخر مطالبين بكافة حقوقهم داخل الملعب خاصة في وجود التقنية.

لجنة المسابقات كان لها نصيب من غضب النصراويين إثر عدم تأجيل لقاء الوحدة أُسوة بالهلال الذي تم تأجيل مباراته ضد أُحد، ليضطر النصر للعب مباراة الوحدة بعد يومين من عودته إلى الرياض من الجزائر ضمن مسابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

كما ألقت أزمة مباراة النصر وأحد بظلالها على علاقة النصر بلجنة المسابقات على وجه التحديد وعلى الاتحاد بشكل أشمل، ولا زلنا في هذه الساعات نعيش تبعات الأزمة وما صاحبها من انقسامات وخلافات داخل الاتحاد نفسه.

فيما يعتبر النصراويون أنفسهم خياراً مُفضلاً لدى لجنة الانضباط والأخلاق، لكثرة القرارات الانضباطية والغرامات المالية التي طالت النصر حيث تُشكل غرامات النصر أكثر من 60% من مجموع غرامات اللجنة هذا الموسم.

ولم يسلم النصر من سوء أرضية ملعبي الأمير فيصل بن فهد واستاد الملك فهد الدولي، خاصة وأن رئيس النصر ونائبه طالبا في أكثر من مناسبة بإيجاد حل جذري من قبل الهيئة العامة للرياضة، قبل أن تقع مشكلة ملعب مباراة النصر وأحد والتي اضطر الاتحاد السعودي لنقلها إلى المجمعة.