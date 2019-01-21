النصر والفيحاء .. العالمي يُمطر الشباك بسداسية ويمر لربع نهائي كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

اكتسح نادي النصر منافسه الفيحاء بسداسية دون رد، في ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي العالمي، والذين ضغطوا بقوة في محاولة لتسجيل الهدف الأول.

واجتهد النصر لإنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف، ولكن دون فائدة، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، واصل نادي النصر تألقه وضغطه، حتى تمكن اللاعب البرازيلي جوليانو فيكتور دي باولا من إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الثانية والخمسين.

وأضاف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله هدفين للنصر في الدقيقتين الـ56 والـ59 لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ونجح عبدالرزاق حمد الله في أن يجعل نفسه نجمًا للمباراة بإحرازه الهدفين الرابع والخامس للنصر في الدقيقتين الـ72 والـ81.

واختتم اللاعب فهد محمد الجميعة مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس للنصر بالدقيقة الـ87.

وشهدت مباراة النصر والفيحاء، طرد اللاعب توفيق بو حيمد من صفوف نادي الفيحاء بالدقيقة السبعين.

وكانت مباراة النصر والفيحاء أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.