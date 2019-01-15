النصر يتقدم بطلب رسمي لـ اتحاد القدم بنقل مبارياته على ملعبه

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر عن تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لنقل كافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم، والتي ستُقام في الرياض، إلى ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النصر.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر أن إدارة العالمي أكدت في بيانها أن ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود جاهز لاستضافة كافة مباريات الفريق بعد انتهاء الزراعة الشتوية للملعب.

وجاء طلب نادي النصر، بعد إبداء سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النادي، قلقه بسبب سوء أرضية ملعب الملك فهد الدولي، عقب فوز النصر على الأنصار بالأمس في دور الـ32 ببطولة كأس الملك.

كما سبق لسعود آل سويلم انتقاد أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.