النصر يختتم تدريباته.. ويُغادر إلى الجوف غدًا

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته في الرياض، استعدادًا لمباراة الجندل التي ستُقام، عصر يوم غد الخميس، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

واجتمع المدرب البرتغالي هيلدر بلاعبين قبل بداية التدريبات الجماعية اليوم، حيث أوضح لهم برنامج العالمي لمباراة الغد، وركز في بداية المران على الجوانب اللياقية ثم تدريبات لياقية باستخدام الكرة في مساحات محددة.

وركز المدرب البرتغالي هيلدر في نهاية التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم على الجوانب التكتيكية، قبل أن يجري مناورة على منتصف الملعب.

وشهدت تدريبات النصر اليوم، حضور المشرف العام على الفريق الأول، عبدالكريم المنصور، وأعضاء مجلس الإدارة تركي الشويعر وإبراهيم الدغيثر.

ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمعسكر إعدادي لمباراة الغد أمام الجندل، على أن تُغادر بعثة العالمي، صباح يوم غد من الرياض إلى الجوف.