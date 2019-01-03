النصر يصل الجوف

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مدينة الجوف؛ وذلك استعدادًا لمواجهة الجندل في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ويركز النصر بقيادة مدربه البرتغالي هيلدر كريستوفاو على تحقيق الفوز والعبور لدور الـ32؛ وذلك من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على لقب كأس الملك.

ومن المقرر إقامة مباراة النصر والجندل على ملعب العروبة في تمام الساعة الـ3:35 مساء بتوقيت المملكة.

وكان نادي النصر سقط في فخ التعادل السلبي أمام نادي الفتح في الجولة الـ 15 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة أقيمت يوم الجمعة الماضية.

ويحتل نادي النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 33 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.