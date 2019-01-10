النصر يكشف موعد وصول فيتوريا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر موعد وصول المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا سيصل، صباح يوم الاثنين المقبل، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لبدء مهمته مع الفريق الأول.

ووجه روي فيتوريا رسالة إلى جماهير العالمي بعد توقيع عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وقال المدرب البرتغالي باللغة العربية: “جمهور النصر شكرًا لكم”.

ونجح مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم في التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الأول، لمدة موسم ونصف.

وأقال مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم، المدرب الأوروغواياني دانيل كارينيو، وقاد البرتغالي هيلدر كريستوفاو الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وذلك بعد تعادله اليوم مع الفيصلي في الجولة الـ16.

البرتغالي ريو فيتوريا يوجه رسالة لجماهير #النصر pic.twitter.com/9gLcHBsXcz — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 10, 2019