النصر يواصل استعداداته لمباراة #التعاون

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، اليوم الأربعاء، على ملعب الرمز، استعدادًا لمباراة التعاون التي ستُقام، السبت المقبل، في القصيم.

وشهدت تدريبات النصر اليوم حضور المشرف العام الفريق الأول لكرة القدم، عبدالكريم المنصور، وعضو مجلس إدارة العالمي، تركي الشويعر.

وانطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصالة الرياضية المغلقة، حيث أجرى المدرب البرتغالي روي فيتوريا تمارين لياقية متنوعة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الملعب بالجري بسرعات مختلفة، أجرى بعدها المدرب البرتغالي تمارين الحواجز والأقماع.

واختتم روي فيتوريا تدريبات النصر اليوم بتطبيق عدد من الجوانب التكتيكية من خلال مناورة أجراها على منتصف الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة الـ18 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة.