النصر يُغازل نجم منتخب تونس

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو في التعاقد مع المدافع التونسي ياسين مرياح لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأفاد موقع kapitalis أن النصر يفكر في استعارة اللاعب ياسين مرياح من نادي أوليمبياكوس حتى نهاية الموسم الجاري مع وضع بند يسمح بشرائه نهائيًا بعد نهاية موسم 2018-2019.

ويرغب النصر في دفع مليون دولار أميركي لنادي أوليمبياكوس للتعاقد مع مرياح على سبيل الإعارة في شهر يناير الجاري.

ويذكر أن ياسين مرياح كان وقع عقدًا في صيف 2018 مع نادي أوليمبياكوس لمدة أربع سنوات بعد الانضمام له قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي.

ولا يشارك مرياح بصورة منتظمة مع نادي أوليمبياكوس في الفترة الحالية.

وكان ياسين مرياح قد شارك مع المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم صيف 2018 والتي أقيمت في روسيا، حيث ودع منتخب تونس المسابقة من الدور الأول.