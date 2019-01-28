النصر_احد .. العالمي يُمطر الشباك برباعية ويُطارد #الهلال

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر وأحد، منذ قليل، في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي برباعية دون رد.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي النصر، حيث تمكن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله من تسجيل الهدف الأول للنصر بالدقيقة السادسة عشرة.

وحاول النصر إضافة الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول وكان له ما أراد عبر اللاعب خالد عبدالباقي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي النصر بنتيجة هدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل نادي النصر ضغطه المكثف، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، حيث نجح اللاعب يحيى الشهري في إضافة الهدف الثالث للعالمي بالدقيقة الحادية والسبعين.

واختتم اللاعب عوض خميس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للعالمي بالدقيقة الثامنة والسبعين.

انتهت المباراة بفوز نادي النصر برباعية دون رد ليُصبح رصيد أصفر العاصمة بعد الفوز 37 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

أما رصيد نادي أحد فتوقف عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

🎥 فيديو للهدف الرابع لنادي #النصر سجله اللاعب : عوض خميس في الدقيقة 77

النصر 4 : 0 أحد #النصر_أحد pic.twitter.com/6ljgXSiCif — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #النصر سجله اللاعب : يحيى الشهري في الدقيقة 71

النصر 4 : 0 أحد #النصر_أحد pic.twitter.com/mXzd6yJ0ns — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب : سلطان الغنام في الدقيقة 46

النصر 2 : 0 أحد #النصر_أحد pic.twitter.com/nQ16IaTQib — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 16

النصر 1 : 0 أحد #النصر_أحد pic.twitter.com/v98sZmcq1X — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 28, 2019