#النصر_احد .. العالمي يُمطر الشباك برباعية ويُطارد #الهلال
في الجولة الـ17 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

#النصر_احد .. العالمي يُمطر الشباك برباعية ويُطارد #الهلال

2019/01/28
الساعة 8:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة النصر وأحد، منذ قليل، في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العالمي برباعية دون رد.

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي النصر، حيث تمكن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله من تسجيل الهدف الأول للنصر بالدقيقة السادسة عشرة.

وحاول النصر إضافة الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول وكان له ما أراد عبر اللاعب خالد عبدالباقي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي النصر بنتيجة هدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل نادي النصر ضغطه المكثف، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، حيث نجح اللاعب يحيى الشهري في إضافة الهدف الثالث للعالمي بالدقيقة الحادية والسبعين.

واختتم اللاعب عوض خميس مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع للعالمي بالدقيقة الثامنة والسبعين.

انتهت المباراة بفوز نادي النصر برباعية دون رد ليُصبح رصيد أصفر العاصمة بعد الفوز 37 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

أما رصيد نادي أحد فتوقف عند ست نقاط في المركز السادس عشر.

 



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