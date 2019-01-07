النفط يرتفع بدعم من تخفيضات أوبك واستقرار أسواق الأسهم

النفط يرتفع بدعم من تخفيضات أوبك واستقرار أسواق الأسهم

2019/01/08
الساعة 1:07 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، أمس الاثنين، مواصلة تعافيها من أدنى مستوى في عام ونصف العام الذي بلغته في ديسمبر بدعم من خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) واستقرار أسواق الأسهم.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتًا لتبلغ في التسوية 57.33 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.47 بالمائة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.52 دولار للبرميل بزيادة قدرها 56 سنتًا أو 1.17 بالمائة.

وربحت عقود النفط الآجلة أكثر من 7 بالمائة منذ الاثنين الماضي.

وقال أوليفر جاكوب الخبير الإستراتيجي لدى بتروماتريكس: إن ”الزخم يعود للسوق من مستويات أسعار منخفضة للغاية“.



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