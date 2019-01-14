النفط يهبط 2 % وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

المواطن - متابعة

هبطت أسعار النفط أكثر من 2%، أمس الاثنين، لتلتقط أنفاسها بعد صعودها في الآونة الأخيرة، متأثرة ببيانات تظهر تراجع واردات وصادرات الصين؛ مما أثار مخاوف جديدة من تباطؤ اقتصادي عالمي يقوض الطلب على الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 1.49 دولار أو 2.5 بالمائة لتبلغ عند التسوية 58.99 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار أو 2.1 بالمائة لتصل عند التسوية إلى 50.51 دولار للبرميل.

وزادت الأسعار أكثر من 18 بالمائة منذ وصولها لأدنى مستوياتها في عام ونصف العام في أواخر ديسمبر.