النفيعي: منعت انتقال السومة لـ #النصر و #الهلال لم يطلب مهند عسيري

المواطن - محمد سمعه

قال ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السابق: إنه أوقف انتقال اللاعب عمر السومة إلى نادي النصر خلال فترة رئاسته للراقي.

وتحدث ماجد النفيعي لبرنامج في المرمى قائلًا: قبل أن أتولى إدارة الأهلي، كان انتقال عمر السومة محسومًا إلى النصر، وأنا من أوقف هذا الانتقال.

وتابع النفيعي: لم يصلني خطاب رسمي من إدارة الهلال يطلب خدمات مهند عسيري.

وأضاف النفيعي: عمر السومة لاعب أهلاوي حبًّا وميولًا.. واجتمعت معه عندما توليت رئاسة النادي وتحدث لي عن المشاكل الخاصة به في النادي وساهمت في حلها وبعد الاجتماع بيومين جدد عقده مع النادي.

وأكمل النفيعي حديثه قائلًا: مستقبل الأهلي هذا الموسم ممتاز، ونعترف أن هناك أخطاء في اختيارات الأجانب والأهلي يحتاج إلى استقطاب لاعبين أو ثلاثة، وأريد القول بأن الأهلي تلقى عروضًا شفهية من أندية سعودية لطلب لاعبين محليين، ونحن قدمنا عروضًا للاعبين آخرين.

وقال النفيعي: تجربة الهلال مع إستاد جامعة الملك سعود جميلة.. في جدة لدينا ملعبان؛ الخاص بجامعة الملك عبدالعزيز ووزارة الدفاع.. علينا أن نخصصها للأهلي والاتحاد.

وأكمل النفيعي حديثه قائلًا: تركت الأهلي بسبب النتائج السيئة وليس إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه، والإدارة الموجودة في الأهلي بقيادة عبدالله بترجي أكثر مني خبرة بسنوات وأتوقع لها النجاح.

وأضاف النفيعي: لم يحالفني الحظ أثناء قيادتي للأهلي ولم يحاربني أحد، وكنت رئيسًا للأهلي لمدة عام، ولكن عندما جاء منتصف العام ولم أحقق طموحات جمهور الأهلي، فضلت الاستقالة.

واختتم النفيعي حديثه قائلًا: سأدعم الأهلي في الفترة المقبلة، والفريق ما زال منافسًا وهو قاعدة من قواعد الكرة السعودية.