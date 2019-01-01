النمر يُجري عملية جراحية ناجحة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة عن إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم، علي النمر لعملية جراحية لتثبيت عظام الوجه، وتكللت بالنجاح.

وأوضح نادي الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن علي النمر خرج، قبل قليل، من غرفة العمليات، وسيخضع للراحة عدة أيام قبل مغادرته المستشفى.

وتعرض علي النمر لإصابة قوية خلال مباراة الوحدة والأهلي، عقب تدخل عنيف من باولو دياز، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ15 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسقط علي النمر مغشيًا عليه بعد تدخل دياز القوي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات عبر سيارة إسعاف، لتُثبت الفحوصات الطبية وجود 3 كسور في الوجه، بالإضافة إلى كسر بأسنانه.