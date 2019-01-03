النيابة: أرسلنا مذكرتين لتركيا لطلب الأدلة حول وفاة خاشقجي ولم يصلنا الرد

المواطن - الرياض

أكد النائب العام أنه تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية برقم 22031 / س ورقم 22032 / س وتاريخ 10 / 4 / 1440هـ الموافق 17 / 12 / 2018م، إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م، ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م، بطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن المتعلقة بقضية وفاة المواطن جمال خاشقجي.

وقال النائب العام: إن الجانب التركي لم يرد على الطلب حتى اليوم الخميس، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابًا على ذلك.

وجاء ذلك في بيان النائب العام الذي يأتي إلحاقًا للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م، وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م، وتاريخ 7 / 3 / 1440هـ ، الموافق 15 / 11 / 2018م، حيث أعلن أن الجلسة الأولى عقدت اليوم الخميس بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 11 بحضور محاميهم بناء على المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية.

وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعًا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين.