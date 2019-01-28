النيابة تحذر من السلوكيات المُجرمة في نظام الطيران المدني

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة، من بعض السلوكيات المُجرمة في نظام الطيران المدني المتعلقة بالتشغيل بدون ترخيص أو تصريح.

وقالت النيابة: إن نظام الطيران المدني يحظر تشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية، تخضع لأحكام هذا النظام، دون الحصول على الترخيص أو الإجازة اللازمة من الهيئة.

وتابع: أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها.

ولفتت النيابة العامة إلى أن القيام بهذه السلوكيات يعرض مرتكبها للسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.