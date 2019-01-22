النيابة: عقوبة إتلاف المرافق العامة السجن وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال

المواطن - الرياض

أعلنت النيابة العامة عن بعض البنود الخاصة بنظام حماية المرافق العامة، والعقوبات على من يخالفها.

وأكدت النيابة أن كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصيلًا أو شريكًا، تعين مساءلته جزائيًّا، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، متى زادت قيمة التالف عن 5 آلاف ريال.

وتابعت النيابة أن عقوبة إتلاف أي تمديدات أو مرافق عامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها عقوبتها السجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو إحدى هاتفين العقوبتين، مع نشر منطوق العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى.