الهلال جاهز لمواجهة #هجر.. ويُغادر إلى الأحساء عصرًا

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ظهر اليوم الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة هجر ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في تدريب الهلال اليوم على الجوانب الفنية، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مناورة على ثلثي مساحة الملعب، وتناولوا بعد ذلك وجبة الغداء في المعسكر.

ومن المُقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عصر اليوم، إلى الأحساء برًا استعدادًا لمواجهة هجر، مساء الأربعاء، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، والمنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يُمني لاعبو هجر النفس بتحقيق مفاجأة أمام الزعيم.