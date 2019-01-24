الهلال قد يتجاهل مهند عسيري

المواطن - محمد سمعه

تردد اسم المهاجم مهند عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ وذلك من أجل الانتقال لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وربما يتجه مهند عسيري للرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي في مباريات الراقي خلال الفترة الأخيرة.

وبعد تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو من صفوف نادي بكين خوان الصيني في يناير، بجانب تألق اللاعب جيليمن ريفاس بالفترة الأخيرة مع الزعيم أصبح من الصعب على أزرق العاصمة التفكير في التعاقد مع مهند عسيري خلال الفترة المقبلة.

وكان عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي صرح بعد فوز الراقي على أحد في الجولة السادسة عشرة بأن الهلال لم يتقدم بأي عروض رسمية لضم اللاعب مهند عسيري، مضيفًا أن اللاعب مستمر مع الراقي حتى يحدث جديد.

ويذكر أن اللاعب مهند عسيري كان تحدث بعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في إياب ثمن نهائي البطولة العربية عن عدم وجود أي مشكلات بينه وبين موسى المحياني مدير الكرة السابق في الراقي، كما أشار اللاعب إلى إنه لا يرغب في الرحيل عن الراقي.

وكان الهلال عزز صفوفه بالتعاقد مع اللاعب جوناثان سوريانو ليعتمد عليه المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في الفترة المقبلة بشكل أساسي بجانب الفرنسي بافيتيمبي جوميز والبيروفي أندري كاريلو والفنزويلي جيليمن ريفاس.