الهلال والدرع .. أزرق العاصمة يُطرب عشاقه بأول مباريات 2019

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تقديم أداء مميز ومُلفت للأنظار، وذلك في مباراة الهلال والدرع في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في كرة القدم.

وكانت مباراة الهلال والدرع أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة.

وقدم الزعيم أداءً هجوميًّا ولا أروع تمكن فيه نجوم الزعيم من تسجيل تسعة أهداف في لقاء الهلال والدرع مع تألق واضح من اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

ونجح جوميز في مباراة الهلال والدرع في تسجيل أربعة أهداف في الدقائق “32 و51 و64 و72″، حيث تُوج بكرة المباراة كهدية له بعد تألقه الهجومي المميز وإحرازه لأربعة أهداف.

كذلك شهدت مباراة الهلال والدرع تألقًا كبيرًا من اللاعب الفنزويلي جيليمن ريفاس والذي تعرض لانتقادات في الفترة الأخيرة؛ بسبب هبوط مستواه الفني.

ريفاس ينفجر:

وكان جيليمن ريفاس نجح في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” خلال لقاء الهلال والدرع.

ورغم ضعف المنافس لكن الزعيم قدم أداء أكثر من رائع في مباراة الهلال والدرع، بجانب أن التأهل لدور الـ32 سيرفع من الروح المعنوية للاعبي الهلال، وذلك من أجل التركيز في المباريات المقبلة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطمأن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على لاعبي الزعيم خلال لقاء الهلال والدرع، خاصة أن الفوز كان شيئًا مهمًّا ومطلوبًا من نجوم الزعيم في أولى مباريات الفريق الهلالي في عام 2019.

ويذكر أن الزعيم سيواجه نادي الرائد في الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبل، بعد الفوز في مباراة الهلال والدرع.

وبعد الفوز في لقاء الهلال والدرع، أرسل الزعيم رسالة نارية لكافة منافسيه في البطولة أنه سينافس بقوة وشراسة للتتويج بلقب كأس الملك، والذي غاب عن خزينته في الموسم الماضي.