الهلال والدرع .. الزعيم يمطر شباك ضيفه بـ9 أهداف

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الهلال والدرع التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بتحقيق الزعيم لفوز كاسح بـ9 أهداف دون رد.

وبدأت مباراة الهلال والدرع بشكل سريع، وتمكن الفنزويلي جيلمين ريفاس من فض اشتباك التعادل السلبي برأسية مميزة في الدقيقة 17، وأضاف الفرنسي بافيتمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزعيم بهدفين.

وسجل غوميز الهدف الثاني له والثالث في مباراة الهلال والدرع اليوم في الدقيقة 50، قبل أن يُحرز المهاجم الفرنسي هدفه الثالث في الدقيقة 64، وبعد 4 دقائق فقط، سجل ريفاس هدفه الشخصي الثاني والخامس للزعيم.

وأحرز غوميز هدفه الرابع في شباك الضيوف في الدقيقة 71، قبل أن يُضيف البيروفي أندريه كاريلو هدف الزعيم السابع في الدقيقة 81 من أحداث مباراة الهلال والدرع اليوم.

وتكفل لاعب الدرع صالح الرشيد بتسجيل هدف الزعيم الثامن، بعدما هز شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 86، وبعد مرور دقيقة واحدة، سجل ريفاس هدفه الشخصي الثالث والتاسع لفريقه، لتنتهي مباراة الهلال والدرع بفوز الأزرق بنتيجة 9/0.

وبعد مباراة الهلال والدرع اليوم، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين ليُلاقي فريق هجر.