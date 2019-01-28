الهلال وجيوفينكو .. التوقيع مسألة وقت

المواطن - طارق سعد

بات الإيطالي سباستيان جيوفينكو على مقربة من تمثيل نادي الهلال في الفترة الشتوية الحالية، بعد أن تم الاتفاق بين كافة الأطراف لإتمام انتقال نجم تورينيو إلى الهلال.

يُذكر أن وكيل أعمال جيوفينكو قد تواجد الأسبوع الماضي في الرياض للجلوس مع الهلاليين على طاولة واحدة وبحث الأمور المالية وأهمها الراتب السنوي ومكافآت تحقيق البطولات، حيث تداولت الصحافة الأجنبية عن راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو يدفعها الهلال لجيوفينكو لمدة موسمين ونصف، بزيادة 3.5 مليون يورو عن ما كان يتقاضيه جيوفينكو في تورينيو.